Bruno Mars está no Rio para série de showsReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 22:25

Rio - O cantor Bruno Mars foi ao Maracanã na noite desta quinta-feira (17) e assistiu à vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 0 . O Tricolor aproveitou a presença do artista no estádio e fez uma brincadeira por meio das redes sociais. Confira abaixo:

"Com o verde da esperança, o Bruno Mars veio ver a vitória do Fluzão!", escreveu o clube.

Com o verde da esperança, o @BrunoMars veio ver a vitória do Fluzão! pic.twitter.com/2iC48zrYky — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 18, 2024

As duas equipes não saíram do zero no primeiro tempo, mas o Flu foi fatal na etapa complementar. Assim, construiu a vitória com gols de Lima e Jhon Arias.