Comemoração de Lima, do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/10/2024 21:56

Rio - Na noite desta quinta-feira (17), o Fluminense bateu o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor melhorou na etapa complementar e soube aproveitar os espaços pelo lado direito de ataque para balançar as redes com Lima e Jhon Arias. Ganso chegou a desperdiçar um pênalti no primeiro tempo, mas se redimiu ao participar dos gols da vitória do Flu.

fotogaleria

Com o resultado, o time de Mano Menezes chegou aos 33 pontos e aparece na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Rubro-Negro tem 51 e permanece em quarto.



Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe de Filipe Luís volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena. A partida é válida pelo jogo da volta da semifinal. Na ida, o Fla venceu por 1 a 0

Já o Fluminense segue focado no Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, para enfrentar o Athletico no Maracanã. O confronto é válido pelo jogo atrasado da 17ª rodada do campeonato.

O jogo

O zero não saiu do placar no primeiro tempo. O Flamengo teve mais volume ofensivo ao longo da etapa inicial, mas vacilou na hora de finalizar. A grande maioria parou em Fábio ou explodiu na marcação.

O melhor chute veio com Carlos Alcaraz, que surpreendeu Fábio e acertou a trave. Mais tarde, o argentino teve outra grande oportunidade ao subir entre os zagueiros, mas errou na cabeçada.

O Fluminense se defendeu mais e só teve dois bons momentos no ataque. Na primeira, Fábio lançou Kauã Elias, mas o centroavante demorou para definir e não aproveitou. A segunda foi a principal, já na reta final, quando Marquinhos caiu na área após toque de Léo Pereira. O árbitro assinalou o pênalti após revisão no VAR. Ganso foi para cobrança, e Rossi pegou.

No retorno do intervalo, o camisa 10 logo se redimiu e ajudou a colocar o Tricolor em vantagem no placar. Aos cinco minutos, Ganso descolou ótimo passe para Kauã Elias, que passou livre pelo lado direito e cruzou na medida para Lima completar e balançar as redes.

Aos 15, o Flu mais uma vez aproveitou o espaço do lado direito do campo e ampliou a vantagem no Maracanã. Depois de boa triangulação com Ganso, Martinelli cruzou rasteiro para Jhon Arias. Livre de marcação, o colombiano finalizou de primeira e anotou o segundo do Flu.

Diante do cenário negativo, o técnico Filipe Luís mexeu no time e tentou buscar o empate. No entanto, o Fluminense soube se defender e assegurou a vitória no clássico.

Ficha técnica

Flamengo x Fluminense



Data e hora: 17/10/2024, às 20h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA) / Samuel Xavier, Martinelli e Ganso (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lima (0-1) (05'/2ºT) / Arias (0-2) (15'/2ºT)



FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro, 26'/2ºT); Allan, Léo Ortiz (Michael, 17'/2ºT), Alcaraz e Matheus Gonçalves (Arrascaeta, 26'/2ºT); Bruno Henrique (Gonzalo Plata, 17'/2ºT) e Gabigol (Lorran, 33'/2ºT).



FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo, 34'/2ºT), Martinelli, Lima (Renato Augusto, 40'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Isaac, 30'/2ºT); Marquinhos (Jhon Arias, Intervalo) e Kauã Elias (Cano, 34'/2ºT).