Ganso brilhou na vitória do Fluminense sobre o FlamengoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 17/10/2024 23:09

Rio - Paulo Henrique Ganso fez um "lobby" pela permanência de Arias no Fluminense. Após a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0 , nesta quinta-feira (17), o meio-campista exaltou o companheiro e destacou que espera que o amigo fique no clube por muito tempo. O camisa 10 ainda pontuou que o meia-atacante "combina muito" com a camisa do Tricolor.

"Ele é um craque, uma pessoa muito especial. Tenho um carinho enorme por ele. Espero que fique muito tempo com a gente e que ele possa nos ajudar fazendo gols, dando assistências e jogando muito bem, porque ele combina muito com essa camisa", disse Ganso, ao Premiere.

A tendência, porém, é de que Arias deixe o Fluminense ao fim da temporada. No início do mês, o presidente do clube, Mário Bittencourt, confirmou que, em caso de proposta que atenda as condições do Tricolor, o colombiano será negociado para realizar o sonho de jogar na Europa

Vitória no Fla-Flu

No primeiro tempo, Ganso desperdiçou uma cobrança de pênalti. Entretanto, na etapa complementar, se redimiu ao participar dos dos gols de Lima e Jhon Arias.

"Não poderia ter perdido o pênalti, que já nos dava uma vantagem para sair para o intervalo. Acho que toda a equipe fez um belo segundo tempo e, por isso, a gente mereceu a vitória", ressaltou Ganso.

"A gente não é mais garoto, acabamos passando por isso. A gente sabe que futebol tem dessas coisas. Aconteceu, e a gente teve personalidade para continuar no jogo e ajudar o Fluminense a sair vencedor hoje", completou posteriormente.

Com o resultado, o time de Mano Menezes chegou aos 33 pontos e aparece na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR, com 31, abre a zona.

O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, para enfrentar o Athletico no Maracanã. O confronto é válido pelo jogo atrasado da 17ª rodada do campeonato.