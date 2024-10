Mano Menezes é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/10/2024 17:02

Em temporada com desempenho muito abaixo do esperado, o Fluminense enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira (17), às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Mano Menezes está na 16ª posição na tabela e busca vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Com o triunfo, o Flu também pode quebrar tabus contra o rival carioca.

O Tricolor não marca gols no Rubro-Negro há quatro jogos e não vence o rival há oito partidas. Assim, além de findar as marcas negativas em caso de vitória, o Flu abrirá quatro pontos de distância para Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Flu também soma marcas negativas recentes contra seus rivais no Rio. A equipe tem apenas uma vitória nos últimos 17 clássicos disputados. Ainda na Era Diniz, no primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor venceu o Vasco por 2 a 1, com gols de Ganso e Martinelli.

Agora, com Mano Menezes, que assumiu a equipe em julho deste ano, perdeu os dois clássicos que disputou. O Flu foi derrotado por 2 a 0 pelo Cruz-Maltino e por 1 a 0 pelo Botafogo.