Mário Bittencourt é o presidente do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/10/2024 08:00

Rio - O presidente Mário Bittencourt está satisfeito com o trabalho de Mano Menezes no Fluminense. Com contrato até o fim do ano, o treinador não tem sua permanência garantida e terá que lidar com uma luta complicada contra o rebaixamento, porém, o comandante é bem avaliado pelo dirigente.

"Quando fizemos o rompimento, tínhamos que escolher outro treinador. Escolhemos o Mano e foi uma decisão muito por causa do Fred. Por saber da experiência dele em luta contra o rebaixamento. Fizemos a mudança no momento certo e acho que ela vem dando certo. Nosso objetivo era sair da zona de rebaixamento. Nós saímos de último colocado do turno para sexto do returno. Acho que temos uma boa chance de sair dessa situação que estamos", afirmou em entrevista ao podcast "Soda Nense".



Mário também saiu em defesa da montagem do elenco do Fluminense. Na opinião do dirigente, apesar de alguns veteranos no grupo, o Tricolor não tem uma média de idade elevada.



"Não acho que dobramos a aposta, a nossa média de idade não é alta. O Flamengo trouxe o Filipe Luís na mesma idade que trouxemos o Douglas Costa. O Renato (Augusto), nós trouxemos para ser um meia quando o Ganso não estivesse. Trouxemos o Marquinhos, que é jovem. Nós trabalhamos dois anos e meio com um treinador tinha um perfil de apostar em jogadores que as pessoas não acreditavam mais e ele conseguia ajudar", concluiu.