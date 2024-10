Marcelo e Liam no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 14/10/2024 10:50 | Atualizado 14/10/2024 10:50

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, foi surpreendido durante uma brincadeira com seu filho, Liam, de apenas 9 anos. O garoto aplicou um drible desconcertante no pai, que compartilhou o registro do momento nas redes sociais.

"Eu juro por Deus que eu não imaginava que ele ia fazer isso", disse o camisa 12, que tomou uma caneta do próprio filho.

Desde o ano passado, Liam atua nas categorias de base do Fluminense. Após passar pelo futsal, o garoto foi para os gramados e atualmente defende o sub-9 do Tricolor.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, mas não contará com Marcelo. O lateral cumprirá suspensão após receber terceiro amarelo na partida contra o Cruzeiro.