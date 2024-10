Nonato de máscara em treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Nonato de máscara em treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/10/2024 14:23

Rio - O Fluminense contou com uma novidade na atividade desta segunda-feira (14) no CT Carlos Castilho. O volante Nonato, que passou por cirurgia após fraturar o nariz no clássico com o Botafogo, no dia 21/9, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi ao gramado e treinou utilizando uma máscara de proteção.

Nonato se lesionou em choque com o lateral-esquerdo Marçal, na vitória do Alvinegro por 1 a 0 com gol de Luiz Henrique. Ele entrou em campo no clássico já no segundo tempo, mas foi substituído aos 40 minutos após cair desacordado. O jogador deixou o Maracanã de ambulância, já consciente, e precisou do procedimento cirúrgico.

A região da lesão teve um sangramento considerável e que preocupou o departamento médico do Fluminense. Nonato passou a noite em um hospital na Zona Norte do Rio de Janeiro sob o acompanhamento dos profissionais do clube.

O volante, com isso, desfalcou o time comandado por Mano Menezes contra o Atlético-MG, na eliminação nas quartas de final da Libertadores, e nos jogos contra Atlético-GO e Cruzeiro, pelo Brasileirão - derrota por 1 a 0 e vitória pelo mesmo placar, respectivamente.