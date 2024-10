Kevin Serna em treinamento do Fluminense - Marcelo Goncalves/FFC

Kevin Serna em treinamento do FluminenseMarcelo Goncalves/FFC

Publicado 13/10/2024 12:18 | Atualizado 13/10/2024 12:19

Rio - O anúncio da lesão de Kevin Serna preocupou torcedores do Fluminense, já que o atacante vinha sendo titular de forma regular na equipe. No entanto, a tendência é de que o atleta fique de fora por um mês, sendo ainda capaz de estar à disposição de Mano Menezes para os últimos jogos da temporada. A informação é do jornalista Victor Lessa.

O colombiano naturalizado peruano se machucou na vitória do Tricolor sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, no dia 3. Ele iniciou o duelo no banco de reservas e entrou em campo aos 14 minutos da segunda etapa. No entanto, ao final do jogo, reclamou de dores no músculo posterior da coxa esquerda, onde mais tarde foi detectada a lesão.



Caso consiga retornar no prazo, ele deverá retornar em uma sequência importante na briga contra o rebaixamento para o clube das Laranjeiras no mês de novembro. O Flu encara Grêmio, Fortaleza e Criciúma, em casa, enquanto viaja para Porto Alegre para visitar o Internacional.

Em dezembro, recebe o Cuiabá e irá enfrentar, fora de casa, Athletico-PR e Palmeiras.

Serna foi anunciado pelo Fluminense no final do mês de julho, vindo do Alianza Lima, do Peru. O jogador se adaptou rapidamente ao clube carioca e colaborou para a arrancada do Tricolor na fuga do Z-4 do Campeonato Brasileiro.



Até o momento, ele soma um gol e duas assistências em 15 partidas disputadas pelo Flu.