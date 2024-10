Thiago Silva pode aparecer na lista de relacionados para o clássico com o Flamengo - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/10/2024 17:35 | Atualizado 12/10/2024 17:55

Rio - O treino do Fluminense neste sábado (12) teve uma novidade que pode animar o torcedor para o clássico com o Flamengo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. Thiago Silva participou com a equipe no campo, dando um passo importante para retornar aos gramados.

O zagueiro não entra em campo desde a eliminação na Libertadores para o Atlético-MG, no final de setembro. Ele machucou o calcanhar durante o duelo de ida, no Maracanã, e precisou ser substituído no intervalo. Na volta, o camisa 3 chegou a atuar no sacrifício, mas não conseguiu evitar a queda no torneio continental.



Nas partidas seguintes, contra Atlético-GO e Cruzeiro, o defensor foi poupado pela comissão técnica para se recuperar.

Outra novidade

Além de Thiago Silva, Lelê também marcou presença no campo do CT Carlos Castilho e fez atividades. No entanto, ainda não há novidades sobre um possível retorno.

Em abril, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo contra o Colo-Colo, do Chile, pela Libertadores, e precisou passar por cirurgia.

Desfalques e mais retornos para o clássico

Mano Menezes poderá contar também com o regresso de três jogadores para enfrentar o Flamengo. Diogo Barbosa e Germán Cano, que estavam suspensos na última rodada do Brasileirão, voltam a ficar à disposição do treinador.

Além da dupla, Ignacio, recuperado de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, pode pintar entre os relacionados.

Apesar dos retornos, o Tricolor terá ausências no ataque. Keno e Kevin Serna estão fora da partida. O primeiro está suspenso, enquanto o segundo se machucou. Marcelo também será desfalque, já que tomou o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro.