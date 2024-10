Fluminense derrotou o São Paulo por 2 a 0 - Lucas Mercon / Fluminense

Fluminense derrotou o São Paulo por 2 a 0Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/10/2024 12:16 | Atualizado 11/10/2024 12:17

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta sexta-feira (11) o pedido do São Paulo sobre a anulação da partida contra o Fluminense, no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Brasileirão. O clube paulista foi derrotado por 2 a 0 e alegou que houve erro de direito do árbitro Paulo Cesar Zanovelli na origem do lance do gol marcado por Kauã Elias.

O presidente Luís Otávio Veríssimo e parte dos relatores concordaram que houve erro no lance, mas que não foi relevante o suficiente para anular a partida. Portanto, a votação terminou em 9 a 0 contra o pedido do São Paulo, prevalecendo o resultado final do jogo com a vitória do Fluminense por 2 a 0.

Entenda a polêmica

O São Paulo entrou com pedido para anular a partida contra o Fluminense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube paulista crê que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro de direito ao validar o gol de Kauã Elias, que abriu a vitória do Fluminense.

Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Fluminense após falta de Calleri em Thiago Santos. Entretanto, Thiago Silva ajeitou a bola com a mão e cobrou falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe carioca. Na conversa com o árbitro de vídeo, Paulo Cesar Zanovelli foi questionado e disse que viu a falta de Calleri, mas que optou por dar vantagem.

"Para mim, disputa de espaço entre Calleri e Thiago Santos. Calleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Calleri. Era falta para o Fluminense", disse.

Na sequência, um dos auxiliares fala para o árbitro que Thiago Silva, por entender que tinha sido marcada a falta, coloca a mão na bola para reiniciar a partida. A partir disso, o VAR sugere que o árbitro veja o lance no vídeo. Enquanto assiste, Paulo Cesar Zanovelli reforça que viu a falta de Calleri. Quando Thiago Silva coloca a mão na bola, porém, ele se contradiz.

"Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá?", completou.