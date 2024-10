Marcelo ao lado de David Terans em treino - Lucas Mercon / Fluminense

Marcelo ao lado de David Terans em treinoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/10/2024 07:30 | Atualizado 11/10/2024 08:26

Rio - O Fluminense se reuniu com o lateral-esquerdo Marcelo, de 36 anos, para tratar da sua renovação. Porém, a situação do craque continua indefinida, e o clube carioca só deverá decidir pela sua permanência ou não após o fim do Campeonato Brasileiro. As informações são do portal "Trivela".

Com contrato até dezembro, Marcelo afirmou em setembro que deseja renovar seu vínculo e que não irá se aposentar. A temporada de 2024 do lateral tem sido marcada por altos e baixos. O craque começou muito bem o ano, mas acabou sofrendo uma lesão e desde a chegada de Mano Menezes perdeu a titularidade para Diogo Barbosa.



Desde que voltou ao Fluminense no ano passado, Marcelo entrou em campo em 66 partidas, fez cinco gols e deu três assistências. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa e um Campeonato Carioca pelo clube das Laranjeiras.



Para o setor, garantido em 2024, o Fluminense tem apenas Gabriel Fuentes, colombiano que foi contratado recentemente, junto ao Júnior Barranquilla. Em relação a Diobo Barbosa, o clube carioca já comunicou que tem interesse na sua renovação, mas só irá avançar na situação após o fim do Brasileiro.