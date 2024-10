Kevin Serna em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 09/10/2024 12:19 | Atualizado 09/10/2024 12:20

Rio - O Fluminense se reapresentou nesta última terça-feira (8), no CT Carlos Castilho, com uma notícia ruim. O atacante Kevin Serna sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no final do jogo contra o Cruzeiro, no último dia 3, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Kevin Serna já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho. O Fluminense não estipulou prazo de recuperação. O Tricolor busca aproveitar a janela da Fifa para recuperar jogadores lesionados, como os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do volante Nonato.

A principal expectativa é sobre o retorno do zagueiro Thiago Silva. Após lesionar o calcanhar no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o camisa 3 atuou no sacrifício na partida de volta, que decretou a eliminação, e tem feito tratamento intensivo para retornar aos gramados.

Outro nome que deve retornar diante do Flamengo é o zagueiro Ignácio. Contratado em agosto, o defensor precisou passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, no dia 26 do mesmo mês, após lesionar o menisco contra o Corinthians, no dia 17 de setembro.

Já o caso de Nonato é mais delicado. O jogador se recupera de cirurgia no nariz após sofrer uma fratura no clássico diante do Botafogo, e a situação demanda cautela por conta da cicatrização. Por fim, Keno, que também deixou o jogo contra o Cruzeiro com dores, treina normalmente.