Elenco do Fluminense para a Superliga C Masculina de VôleiMarina Garcia/Fluminense

Publicado 07/10/2024 15:58

Rio - O Fluminense formou uma equipe adulta e disputará a Superliga C Masculina de Vôlei. O clube das Laranjeiras agora é o único do Rio de Janeiro com equipe adulta masculina e feminina de vôlei, e vai para a temporada em busca do acesso com elenco mesclando juventude e experiência nas quadras. O Tricolor estreia na competição, que dará seis vagas à Superliga B, nesta terça-feira (8) contra o Arizona Vôlei (MG), em Timóteo, Minas Gerais.



A equipe é comandada pelo técnico Hylmer Dias, que terá Marco Antônio e Tadem Santos como auxiliares em sua comissão técnica. O ponteiro Reinaldo Silva, de 35 anos, com passagens no voleibol europeu e que atuou pelo MOC América Vôlei nas duas últimas temporadas, será o capitão. Outro experiente reforço é o oposto PV, de 38 anos, que já defendeu os projetos RJX, Sesc, Sada Cruzeiro e Sporting, de Portugal.



A sétima edição reúne 37 equipes de 18 estados do Brasil divididas por suas regiões. O Tricolor está na sede Sudeste, que será realizada de 8 a 12 de outubro em Timóteo, Minas Gerais, no Grupo B ao lado de estão Itabirito Pró Esporte, Arizona Vôlei e E.C Praia Grande.

O primeiro colocado do grupo garante vaga na semifinal, assim como os melhores colocados dos grupos A e C, e o melhor segundo colocado. O campeão da sede terá o passaporte carimbado para a Superliga B.

Confira o elenco do Fluminense:

Levantadores: Luan Fonseca e Renan Dias

Centrais: Erick Brasil, Luiz Brito e William Pereira

Ponteiros: Felipe Varela, Gabriel Zulian, Guilherme Degou, Márcio Danilo e Reinaldo Silva

Opostos: PV e Cleiton Damasceno

Líbero: Henzo Almeida