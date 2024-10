Thiago Silva em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 05/10/2024 15:51

Rio - A parada do Campeonato Brasileiro por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo veio em boa hora para o Fluminense recuperar alguns jogadores. De acordo com informações do portal "Trivela", o Tricolor deverá ter o retorno de Thiago Silva e Nonato contra o Flamengo, no próximo dia 17, no Maracanã.

O capitão tricolor não atua desde a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, em Belo Horizonte, pelas quartas de final da Libertadores. Naquele jogo, Thiago Silva atuou no sacrifício, após ter se lesionado uma semana antes no confronto no Rio. Com dores no calcanhar esquerdo, o craque não entrou em campo diante do Atlético-GO e do Cruzeiro.



Já Nonato se lesionou na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Maracanã, e não encarou o Atlético-MG, nem atuou nos dois outros jogos que Thiago Silva também não esteve em campo. O volante passou por uma operação no nariz, após sofrer uma fratura.



Outro jogador que deve voltar contra o Flamengo é Ignácio. O zagueiro, de 27 anos, já treina com o elenco tricolor, após realizar uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. Reforço para 2024, o defensor só atuou em dois jogos pelo clube das Laranjeiras e sua última participação foi no empate sem gols com o Corinthians no dia 20 de agosto.