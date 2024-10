André vem se destacando em seu início pelo Wolverhampton - Divulgação / Wolverhampton

André vem se destacando em seu início pelo Wolverhampton Divulgação / Wolverhampton

Publicado 04/10/2024 14:40

Rio - Bastou apenas um mês na Europa para André mostrar suas credenciais no Wolverhampton. O volante, ex- Fluminense , foi eleito o melhor jogador do mês de setembro no clube inglês. O anúncio foi feito através das redes sociais com um vídeo bem-humorado.

Apesar de ainda não ter marcado gol e nem ter dado uma assistência, o jogador vem se destacando em seu início no Campeonato Inglês. Ele já se firmou como titular na equipe e caiu nas graças do torcedor.

A boa fase também vem gerando sua manutenção nas convocações para a seleção brasileira. Na última Data Fifa, contra o Equador, obteve bons números defensivos, tendo 95% de passes certos e 11 bolas recuperadas, sendo um dos principais nomes da equipe e um dos jogadores mais elogiados da partida.

Maior venda da história do Fluminense



Apesar de ser um grande desfalque, André trouxe muito dinheiro ao bolso do Fluminense. Isso porque a sua venda ao Wolverhampton foi a maior da história do Tricolor. Os ingleses investiram 22 milhões de euros (cerca de R$ 135,5 milhões), mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas previstas no contrato pelo jogador.

Entre 2020 e 2024, o volante disputou 198 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências pelo time profissional do Flu. Além disso, conquistou os seguintes títulos: Libertadores 2023; Recopa 2024; bicampeonato Carioca (2022 e 2023); e duas Taças Guanabara (2022 e 2023).