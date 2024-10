Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Comemoração dos jogadores do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/10/2024 00:24 | Atualizado 04/10/2024 00:24

Rio - O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Maracanã , nesta quinta-feira (3), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Arias fez o único gol do jogo, que marcou o reencontro do Tricolor com o técnico Fernando Diniz. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Flu chegou 30 pontos e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. O Tricolor aparece na 16ª colocação, mas pode ser ultrapassado por Corinthians e Vitória, que jogam no fim de semana.

Agora, a equipe de Mano Menezes volta as atenções para a 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor enfrentará o Flamengo no dia 17 deste mês (uma quinta-feira), às 20h, no Maracanã.