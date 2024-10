Thiago Silva é peça-chave no sistema defensivo do Fluminense - AFP

Publicado 03/10/2024 20:27

Rio - O Fluminense terá o desfalque de Thiago Silva no duelo com o Cruzeiro nesta quinta-feira (3), às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro não foi relacionado para a partida devido à uma lesão no pé sofrida no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Havia expectativa pelo retorno do jogador, mas isso ficará para o retorno da Data Fifa.

Com isso, Antônio Carlos deve permanecer no sistema defensivo, entre no lugar dele, assim como na derrota para o Atlético-GO, no último domingo. A lesão de Thiago Silva aconteceu no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, no dia 18 de setembro.

Thiago entrou em campo no jogo de volta da Libertadores, na Arena MRV, na derrota por 2 a 0 que eliminou o Tricolor da Libertadores.

Além da baixa na zaga, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante German Cano também ficaram fora da lista por suspensão - Diogo por terceiro amarelo e Cano por expulsão na partida contra o Atlético-GO.