Matheus Reis (à esquerda), Isaque e Riquelme Felipe (à direita) são tratados como promessas pelo FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 15/10/2024 11:07 | Atualizado 15/10/2024 12:01

Riquelme Felipe e Matheus Reis, de 17 anos, são dois dos quatro brasileiros apontados pela publicação, ao lado de Estêvão, do Palmeiras, e Gabriel Carvalho, do Internacional. Fluminense tem dois representantes na lista anual feita pelo jornal inglês 'The Guardian', dos 60 melhores jovens talentos do futebol mundial.são dois dos quatro brasileiros apontados pela publicação, ao lado de Estêvão, do Palmeiras, e Gabriel Carvalho, do Internacional.

Na lista, que só tem jovens nascidos em 2007, o nome de maior destaque é Lamine Yamal, do Barcelona e da seleção espanhola.



Tanto Riquelme Felipe quanto Matheus Reis fazem parte da geração 'Esquadrilha 07' do Fluminense, que conquistou neste ano o inédito título da Copa do Brasil Sub-17. Os dois e Isaque são apontados como os mais promissores da nova fornada de Xerém.



Os dois jovens atacantes de 17 anos têm passagens pela seleção brasileira de base e já treinam entre os profissionais, apesar de ainda não terem estreado. Matheus Reis foi quem chegou mais perto, ao ser relacionado para alguns jogos.



Ainda em busca da primeira chance, os dois foram inscritos na Libertadores e têm entrado em campo tanto no sub-17 quanto no sub-20.



Quem é Matheus Reis



Nascido na Cidade do México, enquanto o pai Elias jogava no futebol mexicano, o atacante veio para o Brasil com um ano e foi onde cresceu, naturalizando-se posteriormente.



neste ano aceitou a convocação para o México Sub-18.

Defendeu a seleção brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-17, em 2023, e

Segundo a análise do 'The Guardian', Matheus Reis tem "o conforto com a bola, sua capacidade de mudar a velocidade e seus movimentos habilidosos. Sua estreia no time principal parece estar chegando".



Quem é Riquelme Felipe



Um dos destaques do título da Copa do Brasil Sub-17 pelo Fluminense, ao lado de Isaque, o jovem atacante chegou à seleção sub-17 aos 15 anos.



O jornal inglês cita que Riquelme Felipe "gerou grandes expectativas no Fluminense com seus gols e acúmulo de títulos nas categorias de base. Seu próximo passo é o time principal, onde ele ficará cara a cara com algumas lendas brasileiras".