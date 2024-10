Mano Menezes em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Rio - O Fluminense tem uma semana decisiva pela frente. O Tricolor encara o Flamengo, quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão, com a missão de encerrar o jejum contra o maior rival, evitar o pior aproveitamento em clássicos na história do clube e conquistar a primeira vitória em clássicos na era Mano Menezes.

Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o Fluminense disputou dois clássicos e foi derrotado em ambos. O Tricolor perdeu para o Vasco por 2 a 0, em agosto, e para o Botafogo por 1 a 0, em setembro. Na derrota para o Alvinegro, o empate escapou no último lance com gol de Luiz Henrique, após Felipe Melo perder a bola dentro da área.

Além da busca pela primeira vitória em clássicos com Mano Menezes, um resultado positivo na quinta-feira significa encerrar o jejum contra o Flamengo. Desde a goleada por 4 a 1 na final do Carioca de 2023, foram oito jogos, quatro derrotas e quatro empates. Na atual temporada, foram quatro confrontos, três derrotas e um empate.

Por fim, o Fluminense busca evitar o pior desempenho em clássicos em uma temporada desde 2013 . Na ocasião, quando também brigou contra o rebaixamento, o Tricolor sofreu oito derrotas e três empates em 11 jogos, e teve 9% de aproveitamento contra os rivais. Já neste ano, são sete derrotas, dois empates e apenas uma vitória, em dez partidas.

O Fluminense é o 16º colocado do Brasileirão com 30 pontos e depende apenas dos próprios resultados para fugir do rebaixamento. O Tricolor permanece fora da zona de rebaixamento em caso de vitória e ainda tem um jogo a menos, que será disputado no dia 22, às 19h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Maracanã.