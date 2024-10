Fluminense, de Mano Menezes, voltou a viver péssimo momento no ano - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense, de Mano Menezes, voltou a viver péssimo momento no anoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/10/2024 08:38 | Atualizado 13/10/2024 08:39

A má fase do Fluminense na temporada também se reflete nos clássicos. O Tricolor tem apenas uma vitória neste ano - 2 a 1 sobre o Vasco, em abril - e tenta, contra o Flamengo, na quinta (15), às 20h (de Brasília), evitar seu pior desempenho contra seus grandes rivais desde 2013.

Naquele ano, o clube carioca terminou sem vencer o Rubro-Negro, o Vasco e o Botafogo. Foram oito derrotas e três empates, com um aproveitamento de 9%. As semelhanças daquela temporada com a atual, inclusive, são grandes.



Além dos números ruins contra os rivais, em ambas as temporadas, o Flu brigou contra o rebaixamento após conquistar um título importante no ano anterior - Brasileirão, em 2012, e Libertadores, em 2023. Atualmente, o Tricolor, além do triunfo contra o Vasco, soma mais dois empates e sete derrotas.

Pior marca da história em clássicos

Caso não consiga vencer o Flamengo, 2024 ainda ficará marcado como o ano em que o Fluminense ficou mais jogos sem vencer um clássico. Foram 13 partidas sem triunfar.

Derrotar o maior rival, além de evitar mais uma marca negativa, pode fazer com que o time das Laranjeiras abra pontos de distância para o Z-4, caso Corinthians e Vitória, os dois concorrentes diretos, tropecem na rodada. Além disso, a equipe comandada por Mano Menezes pode ultrapassar o Athletico-PR, que tem 31 e enfrenta os paulistas fora de casa.