Kauã Elias em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Kauã Elias em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/10/2024 21:20

Rio - O atacante do Fluminense, Kauã Elias, de 18 anos, está despertando o interesse do Real Sociedad, da Espanha. De acordo com informações do jornalista Matteo Moretto, do site espanhol "Relevo", o jovem, revelado em Xerém, está sendo avaliado.

O Real Sociedad sabe que Kauã deverá despertar o interesse de outros clubes do exterior, e com isso, planeja realizar uma proposta para tentar sair na frente de outros concorrentes. O atacante vem sendo titular do Fluminense desde o final do primeiro turno do Brasileiro.



Atualmente, o clube espanhol ocupa a 15ª colocação na La Liga. Até o momento, apenas nove partidas foram disputada pela competição na atual temporada.



No total, Kauã Elias entrou em campo em 36 jogos e anotou seis gols. Ele é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, atrás apenas de Jhon Arias com 11 gols. O jovem tem contrato até o fim de 2029 e sua clausula de rescisão é no valor de 70 milhões de euros (cerca de R$ 429 milhões).