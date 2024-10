Yony González chegou ao Paysandu por empréstimo em agosto - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/10/2024 16:22 | Atualizado 11/10/2024 16:23

O Paysandu anunciou nesta sexta-feira (11) que rescindiu o contrato de dois velhos conhecidos da torcida do Fluminense : o meia Juan Cazares e o atacante Yony González. Ambos deixam o Papão com menos de cinco meses no clube.

"O Paysandu Sport Club informa que os atletas Cazares e Yony González não fazem mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O clube agradece aos jogadores pelos seus serviços prestados", disse o Paysandu em comunicado.



O meia equatoriano, que defendeu o Tricolor entre 2021 e 2022, desembarcou em Belém, no Pará, em julho deste ano após também rescindir com o Santos. Porém, ele perdeu espaço com a chegada do técnico Márcio Fernandes, que assumiu o clube no início de setembro. O jogador disputou apenas 12 partidas e contribuiu com quatro assistências.

Yony González, por sua vez, chegou ao Paysandu em agosto, por empréstimo junto ao Fluminense. No entanto, diferentemente de Cazares, nunca se firmou entre os 11 iniciais. Ele fez sete jogos e não anotou gols ou assistências.