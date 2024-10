Renato Augusto em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Renato Augusto em treino do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/10/2024 11:25

Rio - Um dos principais reforços do Fluminense para a temporada de 2025, o meia Renato Augusto, de 36 anos, perdeu muito espaço com a chegada de Mano Menezes. Sem entrar em campo há dois meses, o apoiador ainda confia que pode dar a volta por cima no clube carioca. As informações são do portal "Trivela".

Renato Augusto chegou ao Fluminense no começo do ano, após conversa com Fernando Diniz. Fã do modelo do treinador, o meia tinha o sonho de ser comandado por ele. Porém, dentro de campo, o veterano não conseguiu ter as atuações esperadas pelos torcedores.



Com o ano ruim do clube carioca, Fernando Diniz acabou sendo demitido. A chegada de Mano Menezes fez Renato Augusto perder espaço. Sua última partida aconteceu no dia 10 de agosto, no clássico contra o Vasco, no Nilton Santos.



Mesmo sem atuar, a postura de Renato Augusto é bastante elogiada no clube. Ele é considerado um dos jogadores mais empenhados nos treinamentos do Fluminense. Particularmente, o apoiador ainda acredita que poderá a voltar por cima no Tricolor.



Uma das possíveis inspirações do meia pode ser Paulo Henrique Ganso. Contratado em 2019, o camisa 10 ficou praticamente duas temporadas no banco, para conseguir renascer no Fluminense e no futebol a partir de 2022.

Renato Augusto tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025. Ele entrou em campo pelo clube carioca em 27 jogos e fez um gol. O apoiador foi campeão da Recopa Sul-Americana pelo Tricolor em 2024.