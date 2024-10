Kauã Elias abriu o placar para o Fluminense no jogo contra o São Paulo - Lucas Merçon / Fluminense

Kauã Elias abriu o placar para o Fluminense no jogo contra o São PauloLucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/10/2024 23:01

O caso começou a ser julgado no dia 26 de setembro, mas a auditora Antonieta da Silva Pinto pediu vista . Antes do adiamento, outros dois auditores chegaram a votar contrários à ação, já que ela foi feita fora do prazo de 48 horas, como determina o CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Rodrigo Aiache, relator do caso, concordou que houve erro de direito, mas considerou irrelevante para o resultado da partida.

Já o árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que apitou aquele jogo, foi suspenso por 15 dias pelo STJD , em julgamento realizado na quinta-feira da semana passada.

Entenda a polêmica

O São Paulo entrou com pedido para anular a partida contra o Fluminense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e o caso é analisado pelo presidente Luís Otávio Veríssimo Teixeira.

O clube do Morumbi acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias, que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos.

No entanto, Thiago Silva ajeitou a bola com a mão e cobrou falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe de Mano Menezes.

Conversa com o VAR

Em análise divulgada pela CBF, Paulo Cesar Zanovelli é questionado pela equipe que está na cabine do VAR e diz que viu a falta de Calleri, mas que optou por dar vantagem: "Para mim, disputa de espaço entre Calleri e Thiago Santos. Calleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Calleri. Era falta para o Fluminense".

Na sequência, um dos auxiliares fala para o árbitro que Thiago Silva, por entender que tinha sido marcada a falta, coloca a mão na bola para reiniciar a partida. A partir disso, o VAR sugere que o árbitro veja o lance no vídeo.

Enquanto assiste, Paulo Cesar Zanovelli reforça que viu a falta de Calleri. Quando Thiago Silva coloca a mão na bola, porém, ele se contradiz.



"Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?", diz, antes de sair do monitor.