Momento do gol de Kauã Elias na vitória do Fluminense sobre o São PauloLucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/09/2024 19:38

Rio - O São Paulo entrou com pedido para anular a partida contra o Fluminense, disputada no dia 1/9, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista acionou nesta segunda-feira (9) o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e o caso está sendo analisado pelo presidente Luís Otávio Veríssimo Teixeira.

Em publicação, o órgão detalhou os pedidos da diretoria do São Paulo em relação ao duelo, vencido pelo Fluminense pelo placar de 2 a 0 com gols de Kauã Elias e Keno.

O clube do Morumbi acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos. Porém, Thiago Silva ajeitou a bola com a mão e cobrou falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe comandada por Mano Menezes.

Veja os pedidos do São Paulo ao STJD:

"Que seja determinada liminarmente a não homologação do resultado da partida disputada entre as equipes do Fluminense FC x São Paulo FC, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Profissional 2024 pela ocorrência de erro de direito na forma da fundamentação supra;

Anular/ Impugnar o resultado da partida realizada entre Fluminense FC x São Paulo FC, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Profissional 2024 pela ocorrência de erro de direito na forma da fundamentação supra;

Seja determinada a remarcação da partida nos mesmos moldes da partida original, com a exceção da equipe de arbitragem;

Seja determinado o afastamento definitivo do árbitro Paulo Cezar Zanovelli da Silva (Fifa/MG) de futuras partidas que envolvam o São Paulo Futebol Clube., sendo o referido pedido autônomo com análise independente da suspensão da partida, ainda que feito na mesma peça."

O São Paulo se baseia no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que prevê a possibilidade de anular um jogo em que o árbitro deixa de cumprir as regras do futebol (erro de direito).