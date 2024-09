André em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/09/2024 20:50

Rio - Nos últimos dias da janela de transferência europeia, o Fluminense anunciou a venda do volante André, de 23 anos, para o Wolverhampton, da Inglaterra. Mesmo quando parecia que o período iria se encerrar e o jogador não seria vendido, o Tricolor sempre deixou claro que o volante não ficaria até o fim do ano. O motivo pode ter sido revelado pelo volante, neste domingo, em entrevista coletiva.

Defendendo a seleção brasileira, André afirmou que tinha um acordo com a diretoria do Fluminense de que seria vendido na janela do meio do ano, mesmo que a oferta recebida não fosse nos padrões esperados pelo clube das Laranjeiras.

"Minha relação com o Fluminense sempre foi muito clara. Sobre a minha parte e da diretoria, fizemos acordos. Tínhamos palavras. No ano passado tínhamos acordo de eu ficar e esse ano o acordo era para eu sair, independentemente da proposta que chegasse. Óbvio que eu estava pensando, chegando os últimos dias de janela. Porém, a diretoria do Fluminense sempre foi muito clara comigo, meus empresários sempre tentavam me deixar tranquilo. Acabou no final que deu tudo certo e ficou bom para todo mundo", afirmou.



A operação envolvendo a ida de André para o futebol inglês irá render 22 milhões de euros (R$ 136,1 milhões na cotação atual) para o Fluminense. O Tricolor poderá lucrar mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em bonificações.