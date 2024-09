Lima em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/09/2024 16:21

Rio - Apesar de não ser titular do Fluminense, o meia Lima, de 28 anos, é um dos jogadores que mais entra em campo pelo Tricolor, desde a sua chegada no ano passado. No clube, o atleta já viveu momentos de títulos e situações complicadas com o começo do Brasileiro. Vivendo uma reação na temporada, o Flu teve na chegada de Thiago Silva uma espécie de renascimento em 2024. Ao abordar o talento do Monstro, Lima fez muitos elogios.

"Como vocês acompanham a carreira toda dele. Um líder nato. Temos a felicidade dele estar do nosso lado. A fala dele antes de entrar em campo, a experiência que ele nos passa nos treinos é muito importante. Na decisão de pênaltis, ele pediu concentração que tudo ia dar certo. Creio que vai ajudar muito a gente", disse em entrevista ao portal "LANCE".

Recentemente, o Fluminense teve uma baixa importante com a transferência do volante André para o Wolverhampton, da Inglaterra. Lima abordou como foram os últimos dias do jogador da seleção brasileira no clube.

"A gente ficou muito feliz por ele. Ele estava um pouco agoniado esses dias. Vai ter uma evolução muito grande na carreira. Um amigo que fiz no Fluminense. É mais sossegado, na dele. Me dei bem jogando ao lado dele. A gente deseja todo o sucesso do mundo, convocado novamente na seleção e a gente espera que ele vista a amarelinha muitas vezes. Está jogando um grande futebol e vai dar tudo certo", concluiu.