Publicado 05/09/2024 15:50

Rio - Reforço do Fluminense para 2024, o atacante Marquinhos, de 21 anos, foi um dos grandes destaques da equipe carioca no primeiro semestre. Com o Tricolor vivendo uma grande oscilação, o jovem teve boas atuações, principalmente na fase de grupos da Libertadores, quando anotou dois gols. Porém, o atacante vem perdendo espaço no elenco nos últimos dois meses.

Marquinhos entrou em campo em apenas cinco partidas no segundo semestre. A pouca presença do atacante em campo se deve a lesões e também a oscilação no seu rendimento. Kevin Serna se tornou titular e atualmente Keno vem sendo mais utilizando por Mano Menezes.



A última vez que entrou em campo pelo Fluminense foi na vitória sobre o Bragantino, no dia 28 de julho, na ocasião, Kevin Serna fez sua estreia como titular. No jogo anterior, contra o Palmeiras, Marquinhos foi titular pela última vez, sendo substituído no intervalo pelo colombiano que deu uma assistência para o gol da vitória feito por Jhon Arias.



Nos últimos três jogos do Fluminense contra Grêmio, pela Libertadores, Atlético-MG e São Paulo, pelo Brasileiro, Marquinhos ficou no banco de reservas, mas acabou não entrando na partida. Emprestado pelo Arsenal até o fim do ano, o jovem tentará dar a volta por cima nos últimos meses pelo Tricolor.