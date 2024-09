Marcelo Ment e JC também são torcedores do Fluminense - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Marcelo Ment e JC também são torcedores do FluminenseLeonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 04/09/2024 17:45

Rio - Os aristas Marcelo Ment e JC contaram bastidores do processo criativo da homenagem para Marcelo em Xerém. O Estádio Vale das Laranjeiras será rebatizado com o nome do ídolo , e o Fluminense investiu em mudanças no local.

"Todo o projeto e o processo criativo foram feitos juntamente com o Fluminense e com a equipe do Marcelo, e eu trouxe alguns elementos que fazem parte do meu trabalho de artista visual, que tem como base as ruas. A ideia é passar movimento, trazer elementos que compõem a carreira dele, uma certa linha cronológica, mas também trazer elementos que fortalecem uma identidade enquanto ídolo tricolor", explicou Marcelo Ment.

Um dos destaques da nova identidade visual do estádio é justamente o muro, que recebeu o grafite de Marcelo Ment e JC. Os dois são torcedores do Flu e também fizeram a pintura do Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Barra da Tijuca.

"Tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que participaram da formação do Marcelo. Falar com eles, saber como eram as coisas naquela época e vivenciar isso aqui, como tricolor, para mim foi fantástico. Não é só pintar um trabalho, é algo muito além de uma pintura. Cada imagem retrata algo que já foi vivido, traz uma lembrança", contou JC.

Homenagem ao ídolo Marcelo

O Estádio Vale das Laranjeiras será rebatizado e ganhará o nome de Estádio Marcelo Vieira, em homenagem ao lateral-esquerdo. A solenidade acontecerá na quinta-feira (5), às 14h.

Marcelo, que é cria das categorias de base do Flu, seus familiares, amigos e convidados estarão presentes na celebração. Os times de base e do futebol feminino também estarão presentes no dia especial.

Antes da cerimônia, o estádio passou por transformações. Além de ajustes estruturais, o local ganhou uma nova identidade visual. Os artistas plásticos Marcelo Ment e JC assinaram os graffitis.

"Esses projetos resgatam e reverenciam a memória. Não só a memória afetiva, mas a memória que está viva, como é o caso do Marcelo. Homenagear em vida um grande campeão que nós temos, que foi formado aqui, é muito importante. Deixar esse legado para todos os torcedores do Fluminense, mas, principalmente, para a garotada que está aqui, vivendo o dia a dia. Acho que esse é o grande barato desse projeto", finalizou Marcelo Ment.