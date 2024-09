Kauã Elias vem sendo o grande destaque do Flu nesta recuperação - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Kauã Elias vem sendo o grande destaque do Flu nesta recuperaçãoMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Publicado 03/09/2024 07:20 | Atualizado 03/09/2024 08:47

Rio - Com o gol marcado contra o São Paulo, no Maracanã, o atacante Kauã Elias, de 18 anos, assumiu a vice-artilharia do Fluminense na temporada. De quebra, o jovem superou a marca alcançada por Germán Cano na atual temporada.

Até o momento, Kauã Elias balançou as redes em seis oportunidades. Ele entrou em campo em 28 partidas e ainda deu uma assistência pelo Fluminense. Cano atuou no mesmo número de jogos e fez um gol a menos que jovem revelado por Xerém.



Kauã Elias é o artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Dos seis gols marcados, cinco foram pela Série A. A outra bola na rede aconteceu na partidas de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Tricolor empatou por 2 a 2 com o Juventude e foi eliminado da competição.



O artilheiro do clube das Laranjeiras na temporada é Jhon Arias com nove gols. Kauã se igualou a Lelê, que também fez seis gols, mas sofreu uma grave lesão no primeiro semestre e não jogará mais em 2024.