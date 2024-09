Marcelo em treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Marcelo em treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/09/2024 18:00 | Atualizado 02/09/2024 18:34

Rio - O Fluminense anunciou que o Estádio Vale das Laranjeiras será rebatizado e ganhará o nome de Estádio Marcelo Vieira, em homenagem ao lateral-esquerdo. A solenidade acontecerá na quinta-feira (5), às 14h.

Marcelo, que é cria das categorias de base do Flu, seus familiares, amigos e convidados estarão presentes na celebração. Os times de base e do futebol feminino também estarão presentes no dia especial.

Oriundo do futsal do Fluminense, Marcelo chegou a Xerém com apenas 13 anos de idade. Ele morou nas instalações do CT Vale das Laranjeiras em determinado momento da carreira e foi promovido aos profissionais com 17 anos, em 2005.

O bom desempenho logo chamou a atenção do Real Madrid, que o contratou em novembro de 2006. Lá, o lateral-esquerdo se tornou ídolo e conquistou um total de 25 títulos em 15 anos. Os principais foram: a Liga dos Campões (5); Mundial de Clubes (4); e Campeonato Espanhol (6).



Depois de uma rápida passagem pelo Olympiacos (GRE), ele retornou ao Fluminense em fevereiro do ano passado . Marcelo ajudou o Tricolor nas conquistas do Campeonato Carioca 2023, da Libertadores 2023 e da Recopa 2024.

Novidades

O Flu também informou que o estádio passou por transformações nas últimas semanas. Além de ajustes estruturais, o local ganhou uma nova identidade visual. Os artistas plásticos Marcelo Ment e JC assinaram os graffitis.

A trajetória de Marcelo, que conta com o início em Xerém passando por Real Madrid e seleção brasileira até o retorno ao Tricolor para conquistar a Libertadores, está detalhada no muro da arquibancada. O túnel de acesso do CT ao campo também está com uma nova pintura.