Publicado 24/02/2023 12:09

Rio - Após quase 17 anos, o lateral-esquerdo Marcelo está de volta ao Fluminense. Por meio das redes sociais, o Tricolor surpreendeu e anunciou o retorno do jogador, de 34 anos. Ele estava no Olympiacos e rescindiu recentemente o seu contrato. O lateral fechou vínculo até dezembro de 2024, com opção de renovação até o fim de 2025.

Revelado na base do Fluminense, Marcelo deixou o clube carioca no fim de 2006 rumo ao Real Madrid. No clube espanhol fez história, tendo conquistado cinco Liga dos Campeões, durante 16 anos atuando pela equipe. Ele deixou o Real no meio do ano passado rumo ao Olympiacos.

No clube grego, Marcelo jogou apenas nove jogos e fez três gols. O lateral-esquerdo também teve uma trajetória importante pela seleção brasileira. Ele disputou como titular as Copas de 2014 e 2018.

O jogador chega para resolver a posição mais problemática para o Fluminense nas última duas temporadas. Desde que chegou no Fluminense, Fernando Diniz já utilizou oito jogadores na função, muitos improvisados.