Jornais europeus repercutem retorno de Marcelo ao Fluminense

Rio - O Fluminense anunciou na tarde desta sexta-feira (24) a contratação do lateral-esquerdo Marcelo . O jogador, de 34 anos, retorna ao clube que o revelou após 17 anos. Ele estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e assinou contrato até dezembro de 2024, com opção de renovação até o fim de 2025.

Revelado na base do Fluminense, Marcelo retorna ao clube que o formou após 17 anos na Europa. Ele foi para o Real Madrid em 2006 e deixou o clube espanhol no meio do ano passado. No Olympiacos, da Grécia, teve uma curta passagem e jogou apenas dez jogos, sendo reserva em seis. Ele marcou três gols durante sua passagem de seis meses pelo futebol grego.

O retorno do lateral ao futebol brasileiro gerou repercussão na imprensa internacional. O "Marca", da Espanha, destacou a volta de Marcelo ao Fluminense. Já o "Mundo Deportivo", do mesmo país, ressaltou que as negociações foram feitas "de forma muito secreta" e o anúncio do Tricolor pegou todos de surpresa.

Marcelo subiu para o profissional do Fluminense em 2005 e deixou o clube em novembro do ano seguinte. Ao todo, disputou 40 jogos, marcou seis gols e conquistou os títulos do Campeonato Carioca e Taça Rio de 2005.

O jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz em cerca de duas semanas, após concluir os trâmites de sua mudança. Marcelo é o oitavo reforço anunciado pelo Fluminense para 2023.

Relatar erro