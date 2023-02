Mário Bittencourt - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Mário BittencourtMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 24/02/2023 15:16

Rio - O Fluminense surpreendeu a torcida nesta sexta-feira (24) com a contratação do lateral-esquerdo Marcelo . O jogador, de 34 anos, estava livre após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e retorna ao clube que o formou após 17 anos no futebol europeu. Mas a diretoria tricolor não deve parar por aí. Em entrevista ao programa "Seleção SporTV", o presidente Mário Bittencourt prometeu pelo menos mais dois reforços.

"Estamos avaliando sempre com muito cuidado (...) Estamos sempre abertos a boas oportunidades. Até a Libertadores, podemos ter mais uma ou duas chegadas. Fizemos uma reunião sobre a possibilidade de, talvez, trazermos algum zagueiro. Perdemos o Manoel por mais ou menos uns 60 dias. Então, avaliamos algum zagueiro", disse o mandatário tricolor.

O anúncio de Marcelo surpreendeu a todos. O jogador assinou contrato até dezembro de 2024, com a opção de renovar por mais um ano. Revelado no Fluminense, o lateral deixou o clube em 2006 após ser contratado pelo Real Madrid, da Espanha. Ele deixou a equipe espanhola no meio do ano passado e ficou seis meses no Olympiacos. Mário Bittencourt revelou os bastidores das conversas com o atleta.

"Nós estávamos conversando há algum tempo. Desde o início do ano passado eu falava com o estafe para saber do seu desejo de retornar ao Brasil e, principalmente, para a casa dele. Eles me informaram sobre o desejo dele. Cheguei a enviar uma proposta antes dele ir para o Olympiacos. No início do ano, recebi a informação que queria voltar para o Brasil, para a sua casa. Construímos de maneira sigilosa", contou.

"Uma contratação desse nível, de um ídolo, grande jogador e estrela do futebol mundial, requer muito cuidado. Conduzi a negociação. O Diniz foi muito importante conversando com o Marcelo. Fred e Angioni também conversaram. Fizemos reuniões, conversamos várias vezes e construímos algo sólido e digno dentro da nossa realidade. Agradeço ao empenho do Marcelo e o desejo de voltar ao Fluminense. Ele se emocionou em todos os encontros", completou.

Marcelo subiu para o profissional do Fluminense em 2005 e deixou o clube em novembro do ano seguinte. Ao todo, disputou 40 jogos, marcou seis gols e conquistou os títulos do Campeonato Carioca e Taça Rio de 2005. O jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz em cerca de duas semanas, após concluir os trâmites de sua mudança.

Marcelo é o oitavo reforço anunciado pelo Fluminense para 2023. Além dele, o clube contratou o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, os laterais Guga e Jorge, os meias Giovanni e Lima, e o atacante Keno. A diretoria também renovou os contratos do goleiro Fábio, do lateral Samuel Xavier, dos zagueiros Manoel e David Braz, dos volantes André e Martinelli, dos meias Arias, Ganso e Michel Araújo, e do atacante Cano, além do técnico Fernando Diniz.