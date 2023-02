Assine

contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"Newsroom Contact","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"},{"@type":"ContactPoint","contactType":"Public Engagement","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"}]},"author":[{"@type":"Organization","name":"O Dia","description":"No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto:redacao@odia.com.br"}],"headline":"Jorge aposta no trabalho de Filé para voltar a jogar em 2023","alternativeHeadline":"Fisioterapeuta do Fluminense já foi responsável por tratar as lesões de Ronaldo Fenômeno em 2002, além de Pedro, hoje no Flamengo, em 2018","description":"Fisioterapeuta do Fluminense já foi responsável por tratar as lesões de Ronaldo Fenômeno em 2002, além de Pedro, hoje no Flamengo, em 2018","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/fluminense\/2023\/02\/6582162-jorge-aposta-no-trabalho-de-file-para-voltar-a-jogar-em-2023.html","articleBody":"Rio - Após sofrer uma grave lesão no joelho direito, o lateral-esquerdo Jorge pediu ao Palmeiras para realizar o tratamento no Fluminense. O jogador, de 26 anos, está emprestado até o fim desta temporada e recebeu o aval dos paulistas para fazer o tratamento da cirurgia com o clube carioca, de acordo com o \\\"ge\\\". LEIA MAIS: Sem Jorge, Diniz volta a ter dor de cabeça com a lateral do Fluminense; veja as opções Jorge rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco, no treino da última terça-feira (21), e deverá ser submetido à cirurgia. O jogador foi contratado para resolver o problema na lateral esquerda, mas ainda buscava a melhor forma física e disputou apenas quatro jogos. O departamento médico do Fluminense é comandado pelo Dr. Douglas Santos e conta com um fisioterapeuta que é referência na área: Nilton Petrone, conhecido como \\\"Filé\\\". Em 2018, ele foi responsável por tratar a mesma lesão no centroavante Pedro, atualmente no Flamengo. O Fluminense possui o MAC (Método de Aceleração Cicatricial), implementado por Filé. E esta é a esperança de Jorge para retornar aos gramados ainda neste ano. O tratamento em lesões ligamentar não é uma novidade para Filé, que foi responsável por recuperar Ronaldo Fenômeno para a Copa do Mundo de 2002. Esta é a segunda lesão grave de Jorge no joelho na carreira. Em 2020, quando defendia o Basel, da Suíça, o lateral sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou fora de combate entre seis e sete meses. Na época, ele estava emprestado pelo Monaco, da França.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/fluminense\/2023\/02\/6582162-jorge-aposta-no-trabalho-de-file-para-voltar-a-jogar-em-2023.html","keywords":"fluminense, filé, jorge, palmeiras","articleSection":"Fluminense","image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2023\/02\/23\/1200x750\/1_52693002550_01bb08b0b9_b-28240400.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2023-02-24T17:53:07-03:00","dateModified":"2023-02-24T17:53:07-03:00"}