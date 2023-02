Ganso é meio-campista do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 24/02/2023 17:32

Depois de Germán Cano , o Fluminense publicou o vídeo da reação de Paulo Henrique Ganso com a contratação de Marcelo. O meio-campista, assim como os torcedores e o companheiro de equipe, foi pego de surpresa com a notícia. Confira:

"Que isso, sério mesmo? Que beleza, hein! Tá em casa, tá na casa dele. A gente só agradece a chegada", disse Ganso.

Cria da base do Flu, Marcelo foi promovido aos profissionais em 2005, quando tinha apenas 17 anos. Com a camisa do Tricolor, ele disputou 40 partidas, marcou seis gols e conquistou a Taça Rio e o Campeonato Carioca.

Posteriormente, em novembro de 2006, o jogador se transferiu para o Real Madrid. Por lá, fez história. Além de ídolo do clube Merengue, Marcelo é o jogador que mais conquistou títulos na história do time (25).

Além disso, o lateral disputou 58 jogos pelo Brasil. Com a Seleção, ele foi campeão da Copa das Confederações de 2013, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e medalhista de bronze nos Jogos de Pequim, em 2008.