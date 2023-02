Marcelo está de volta ao Fluminense após 17 anos - Divulgação/Fluminense

Marcelo está de volta ao Fluminense após 17 anosDivulgação/Fluminense

Publicado 24/02/2023 13:02

Rio - O Fluminense anunciou na tarde desta sexta-feira (24) a contratação do lateral-esquerdo Marcelo. O jogador, de 34 anos, retorna ao clube que o revelou após 17 anos. Ele estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia. Ele assinou contrato até dezembro de 2024, com opção de renovação até o fim de 2025

Revelado no Fluminense, o lateral deixou o clube rumo ao Real Madrid, da Espanha, em 2006. Ele deixou o clube espanhol no meio do ano passado para acertar com o Olympiacos. Marcelo utilizará a camisa 12, que ficou marcada durante sua trajetória no futebol europeu. Ele não escondeu a alegria de retornar ao clube que o formou.

"É até difícil expressar o significado que esse momento representa para mim. São muitos anos sonhando em retornar às minhas origens, ao time que me formou e ensinou o que sei de futebol", disse o novo reforço do Fluminense para 2023.

Marcelo subiu para o profissional do Fluminense em 2005 e deixou o clube em novembro do ano seguinte. Ao todo, disputou 40 jogos, marcou seis gols e conquistou os títulos do Campeonato Carioca e Taça Rio de 2005.

O jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz em cerca de duas semanas, após concluir os trâmites de sua mudança. Marcelo é o oitavo reforço anunciado pelo Fluminense para 2023.