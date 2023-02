Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fernando DinizMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 23/02/2023 15:03

Rio - Após acertar a saída de Yago Felipe para o Bahia , o Fluminense não deve ir ao mercado em busca de reposição. De acordo com o portal "Netflu", Fernando Diniz comunicou à diretoria que está satisfeito com as peças que tem à sua disposição no elenco tricolor.