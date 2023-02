Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 22/02/2023 16:43

Rio - A Taça Guanabara já foi objeto de mais apresso no futebol carioca. O troféu, inclusive, já foi uma honraria à parte do Estadual. Apesar da redução do prestígio, o Fluminense poderá conseguir um feito inédito nos quase 60 anos da competição, caso termine a primeira fase do Estadual em primeiro e conquiste a Taça GB.

Nunca na história, o Tricolor venceu a competição de forma consecutiva. No total, o Flu é o terceiro maior vencedor do torneio: 11 vezes. Porém, é o único dos quatro grandes que nunca conseguiu se sagrar bicampeão da competição.



Campeão em 2021, o Fluminense está na terceira colocação. Com quatro pontos atrás do líder Flamengo e perdendo para o Botafogo nos critérios de desempate, o clube das Laranjeiras precisa vencer os três jogos que faltam (Portuguesa, Bangu e Flamengo) e torcer para que o clássico entre o Rubro-Negro e o Alvinegro termine empatado para ser campeão. Caso haja um vencedor no clássico, o Flu terá que torcer por um tropeço deste vencedor.

O título da Taça Guanabara não garante qualquer vantagem na final da competição. O campeão e o vice têm vantagem de dois resultados iguais na semifinal. Inclusive, essa vantagem foi decisia para o Fluminense no ano passado. Após vencer o primeiro jogo e perder para o Botafogo na volta, o Tricolor foi para decisão por ter vencido a Taça GB.