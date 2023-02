Alexsander com a medalha de campeão do Sul-Americano Sub-20 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/02/2023 14:28

De volta ao Rio após ganhar o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com o Brasil, Alexsander vem se destacando pela sua polivalência. Volante de origem, o jovem de 19 anos jogou como um meia mais avançado pela seleção brasileira. Porém, ele deve fazer outra função no Fluminense, cargo esse que já fez pela equipe no final do ano passado: a de lateral-esquerdo. Em entrevista para o portal "ge", ele disse que conversou com o treinador Fernando Diniz sobre como deve ser utilizado na temporada.

"É mais nos dois (lateral e meio-campo), onde estiver precisando. Eu já tive essa conversa. Quando voltei da seleção brasileira Sub-20, ele me parabenizou e conversamos bastante. Ele falou que quer isso, para continuar trabalhando e eu também falei que estaria à disposição para ajudar o Fluminense no que for importante", afirmou Alexsander.

A conversa sobre esse assunto vem desde o final do Brasileirão do ano passado. Nas duas últimas rodadas do campeonato nacional, Alexsander foi escalado para a fazer a função de lateral-esquerdo, e teve um desempenho muito elogiado por Fernando Diniz e pelos torcedores do Fluminense. Sabendo do drama que foi a posição no ano passado, e na incerteza que vem sendo para esse começo de temporada também, pode ser que o jogador de 19 anos possa aparecer na equipe titular nos próximos jogos nesse cargo.

Alexsander foi um dos grandes destaques da Seleção no Sul-Americano Sub-20. Ele foi titular em oito das nove partidas que o Brasil disputou na competição e deu uma assistência. Ele se reapresentou ao Fluminense na última quinta-feira e vem treinando com o time principal desde então.