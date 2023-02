Fernando Diniz terá a semana livre para realizar últimos ajustes no Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fernando Diniz terá a semana livre para realizar últimos ajustes no FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 19/02/2023 14:12 | Atualizado 19/02/2023 14:14

Rio - Após vencer o Vasco por 2 a 0, no último dia 12, o Fluminense ganhou 13 dias de folga e iniciou uma nova "pré-temporada". Com mais uma semana livre pela frente, o técnico Fernando Diniz terá tempo para realizar os últimos ajustes antes do mês de março, que terá jogos decisivos para o Time de Guerreiros.

O mês de março será recheado de grandes testes para a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. O Fluminense terá pela frente a reta final da Taça Guanabara com jogos contra o Bangu e Flamengo, nos dias 4 e 11, além da semifinal do Campeonato Carioca, prevista para os dias 15 e 19 de março.

Sendo assim, o próximo mês pode servir como um divisor de águas. O Fluminense terá a oportunidade de deixar a desconfiança de lado e convencer os torcedores para abril, que terá jogos da terceira fase da Copa do Brasil e da fase de grupos da Libertadores, além da final do Carioca, prevista para os dias 2 e 9.

Recuperação física é a principal pauta

O maior objetivo do Fluminense nos 13 dias sem jogos é a recuperação física dos jogadores. Nomes como o lateral-esquerdo Jorge e o meia Paulo Henrique Ganso são as prioridades da comissão técnica. O lateral, que não atuava 90 minutos desde a metade de 2022, ainda tenta alcançar a forma física ideal. Já o camisa 10 foi poupado do clássico com o Vasco com dores musculares.

Jogadores de saída

O elenco do Fluminense sofrerá duas baixas nos próximos dias. A diretoria tricolor aceitou a oferta do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e emprestará o lateral Calegari por um ano. O empréstimo renderá cerca de 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão). Os americanos terão opção de compra estipulada em 2 milhões de euros (R$ 11 milhões).