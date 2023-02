Calegari - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

CalegariMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 18/02/2023 14:43

Rio - O Fluminense acertou, neste sábado (18), o empréstimo de um ano do lateral-direito Calegari ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O jogador embarcará nos próximos dias para assinar com o clube da MLS.

Para ter Calegari neste período, o time norte-americano desembolsará 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) ao Tricolor. Haverá uma cláusula no contrato fixando o valor da compra em 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).

Volante na base tricolor, Calegari subiu para os profissionais em 2020 e passou a atuar como lateral-direito. Neste ano, começou a temporada como titular jogando improvisado na lateral-esquerda, mas acabou perdendo espaço nos últimos jogos. Recentemente, o jogador chegou a ser alvo do Goiás e esteve próximo de deixar o Tricolor. No entanto, as negociações acabaram melando.

Nas últimas semanas, Calegari foi alvo de críticas por parte da torcida do Fluminense. O lateral cobrou um pênalti pela primeira vez na carreira no clássico com o Botafogo, pelo Carioca, mas acabou desperdiçando a batida. O Glorioso venceu o duelo por 1 a 0.