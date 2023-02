Wellington Silva estava sem clube desde o fim do ano passado - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Wellington Silva estava sem clube desde o fim do ano passadoLucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 17/02/2023 17:05

Rio - Cria da base do Fluminense, o atacante Wellington Silva está muito próximo de acertar seu retorno ao futebol brasileiro. O jogador, que está sem clube desde o fim do ano passado, quando deixou o Gamba Osaka, do Japão, assinará com o Cuiabá. A informação é do portal "GE".

Por estar livre no mercado, o jogador chegará sem custos ao Dourado. Com isto, o Fluminense não receberá o bônus previsto no mecanismo de solidariedade da Fifa. O jogador foi um pedido do técnico Ivo Vieira que buscava um atacante pelas beiradas do campo.

Wellington Silva defendeu o Fluminense até 2010, quando foi negociado com o Arsenal, da Inglaterra. O atacante, no entanto, não teve espaço nos Gunners, e foi emprestado para diversos clubes europeus, como o Levante (Espanha) e o Bolton Wanderes (Inglaterra). Wellington ainda retornou ao Fluminense em 2016, e chegou a ser emprestado para o Internacional, antes de se transferir ao clube japonês.

Na última temporada, o atacante participou de somente 17 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência, obtendo, ainda, uma média de apenas 25 minutos em campo por partida disputada.