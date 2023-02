Torcida do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Torcida do FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 16/02/2023 13:03

O Fluminense abriu nesta quinta-feira (16) a venda de ingressos para a partida contra a Portuguesa, dia 25, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Os sócios já podem realizar o check-in, de acordo com a prioridade dos planos. Já a venda on-line para o público geral e nos pontos físicos começam na próxima semana.

Os sócios terão direito a três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional. A venda online para os não-sócios e torcedores visitantes terá início no próxima quarta-feira, dia 22, às 10h, enquanto a comercialização nas bilheterias começa na quinta, dia 23, no mesmo horário. A retirada será obrigatória para os não sócios.

Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto, o CPF e o voucher do ingresso. O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. Os sócios que optarem por retirar o ingresso deverão efetuar a troca, pois o ingresso é pessoal e intransferível.

VALORES:

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 40

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 16

- Guerreiro – R$ 32

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20



SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 400

- Inteira – R$ 400

- Meia-entrada – R$ 232,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 50

- Meia-entrada - R$ 25

GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência.

- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 65 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.

- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor.

- Para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório e CPF.

- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes.

PONTOS DE VENDA E RETIRADA DE INGRESSOS



Torcida do Fluminense:



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h

- Sábado (25/02), das 10h às 13h



Maracanã

- Quinta (23/02), das 10h às 17h (Bilheteria 1)

- Sexta (24/02), das 10h às 17h (Bilheteria 1)

- Sábado (25/02), das 10h até o final do primeiro tempo (Bilheterias 1 e 2)



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



São Gonçalo Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. São Gonçalo, 100, Loja 278)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Quinta (23/02), das 10h às 18h

- Sexta (24/02), das 10h às 18h



Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Câmara, 5474)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 208)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quisque 9A)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Icaraí – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto, 104, Galeria Beco do Ouro)

- Quinta (23/02), das 10h às 18h

- Sexta (24/02), das 10h às 18h



Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Park Shopping Jacarepaguá – Loja Oficial Fluminense FC (Est. Jacarepaguá, 6069, Loja 237 A)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Est. Do Portela, 222, Loja 366)

- Quinta (23/02), das 10h às 20h

- Sexta (24/02), das 10h às 20h



ACESSO AO ESTÁDIO

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

- Os portões paras as partidas serão abertos às 14h

- Os portões serão fechados no início do segundo tempo das partidas. Após o fechamento, o acesso ao estádio poderá ser negado, conforme determinação do policiamento local. Tanto o clube quanto a FutebolCard não têm alçada sob esta decisão, não cabendo o ressarcimento de qualquer valor pago