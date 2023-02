Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 16/02/2023 10:00 | Atualizado 16/02/2023 10:00

Rio - O meia-atacante Jhon Arias, de 25 anos, viveu uma temporada mágica no ano passado. No total, o colombiano participou diretamente de 33 gols do Fluminense, sendo 16 bolas nas redes e 17 assistências. O jogador foi o principal garçom do clube carioca no ano passado. Em 2023, com seis jogos disputados, Arias ainda não conseguiu nenhuma assistência no novo ano.

É verdade que Jhon Arias construiu a jogada do primeiro gol do Fluminense no ano. O colombiano colocou a bola na cabeça de Cano. Porém, como o gol acabou sendo confirmado para Joanderson (contra), o jogador acabou perdendo a assistência.



Mesmo sem ter conseguido ser garçom em 2023, Arias vem sendo um dos principais destaques do Fluminense. Entre os titulares, o jogador é um dos poucos que mostrou pouca oscilação, mesmo nos momentos mais complicados da equipe na temporada como nas derrotas seguidas para Botafogo e Volta Redonda. Em seis jogos em campo, Arias marcou uma vez.

Em 2022, além de ter sido o principal garçom do Fluminense no ano, Jhon Arias foi um dos principais do futebol brasileiro. No geral, ele só ficou atrás de Arrascaeta, do Flamengo, que deu 19 assistências.