Germán Cano ganhou quadro em homenagem ao golaço marcado na vitória do Fluminense sobre o VascoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/02/2023 13:03 | Atualizado 16/02/2023 15:32

O golaço no meio de campo marcado no clássico de domingo, na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Vasco no Maracanã, ainda é motivo de assunto para Germán Cano. O artilheiro tricolor recebeu, nesta quinta-feira (16), de um dos patrocinadores do clube uma quadro representando o lance, que admitiu ficar marcado em sua carreira.



"Foi o meu gol mais bonito e que vai ficar marcado na história do clube, no meu coração e de todo nosso torcedor. Estou muito feliz pelo presente. Vou guardar no museu do Lorenzo, que tenho em casa", afirmou o camisa 14 em coletiva de imprensa.



Após início sem balançar redes nos quatro primeiros jogos da temporada, Cano reencontrou o caminho e marcou cinco gols em dois jogos. Para ele, a demora não se deveu à questão física. Pelo contrário, o argentino se vê em boas condições.



"Foram 45 dias de férias, fiquei treinando no Catar. Voltei em janeiro e me preparei junto ao departamento médico na pré-temporada. Temos que continuar melhorando. Na parte física, estou bem, correndo entre 9 e 10 quilômetros por jogo. Estou aguentando bem os 94, 95 minutos do jogo", afirmou



Artilheiro do futebol brasileiro em 2022, com 44 gols, Cano também minimizou o fato de não ter recebido uma chance na seleção argentina. No ano passado ele admitiu que era um sonho, mas teve que se contentar em acompanhar seu país na Copa do Mundo da arquibancada. Aos 35 anos, ele prefere olhar para o futuro.



"Já falei muitas vezes que eu não tenho esse controle de estar na seleção. O que a gente pode fazer é o melhor pelo Fluminense, fazer gols, jogar melhor. Do outro lado, não depende de mim. Falou-se muito antes da Copa que poderia ir para a seleção. Se não deu certo não tem problema. Confio na minha capacidade e minha minha experiência. Não tem problema. Tem que olhar para a frente", completou.