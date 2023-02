Alexsander no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 16/02/2023 14:06 | Atualizado 16/02/2023 15:30

Uma das promessas de Xerém que tem tudo para ganhar muitas chances em 2023, Alexsander voltou a treinar com o elenco profissional nesta quinta-feira (16), após conquistar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Volante de origem, o jovem de 19 anos é um curinga para o técnico Fernando Diniz e pode ser mais uma opção para a lateral esquerda.



No fim da temporada passada, Alexsander estreou pelos profissionais justamente improvisado na lateral esquerda. O desempenho agradou e Diniz conta com ele no elenco, inclusive avalia utilizá-lo mais nessa posição, que tem apenas Jorge, além de Guga e Calegari, que foram improvisados.



O jovem jogador também é opção para o meio de campo. Ele, que é volante de origem, tem demonstrado ser polivalente. Durante o Sul-Americano, jogou mais avançado, como terceiro homem de meio de campo e também foi bem.



Cria da Xerém, Alexsander subiu para o profissional no ano passado e atuou em três partidas do Brasileirão. Ele fez parte da "Geração dos Sonhos" do sub-17 com Kayky e Matheus Martins. Na base, ele foi campeão brasileiro sub-17, em 2020, e carioca sub-20, em 2021.