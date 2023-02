Manoel tem contrato com o Fluminense até abril de 2023 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Manoel tem contrato com o Fluminense até abril de 2023Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 15/02/2023 20:04

Rio - O zagueiro Manoel, do Fluminense, passou por uma artroscopia no joelho para resolver um problema no menisco. A cirurgia partiu de uma vontade do atleta, que quer se precaver de possíveis lesões mais graves. Membros da comissão técnica do clube, incluindo o treinador Fernando Diniz, tentaram convencer o defensor a não realizar o procedimento, mas não conseguiram. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Ainda segundo o comunicador, membros do departamento de futebol do Fluminense preferiam que Manoel realizasse a cirurgia no fim da temporada, durante as férias. O jogador, no entanto, não seguiu os conselhos da comissão técnica, e optou por realizar a operação o mais rápido possível.

Um dos motivos que fez com que Diniz e cia pedissem para que Manoel adiasse a cirurgia, foi o momento em que o clube vive. Em reta final de Campeonato Carioca, o Tricolor busca um bicampeonato consecutivo. Manoel, no entanto, entende ainda ser início de temporada, e achou melhor realizar o procedimento antes da fase decisiva do ano, que contará com a disputa da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é de que Manoel retorne aos gramados em um mês. No total, o defensor entrou em campo em 77 partidas, fez nove gols e deu duas assistências. O zagueiro tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024.