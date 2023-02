Manoel - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 15/02/2023 15:25 | Atualizado 15/02/2023 16:34

Rio - O zagueiro Manoel, de 32 anos, realizou na noite da última terça-feira uma artroscopia no joelho direito. O procedimento foi bem-sucedido e o jogador já iniciou o processo de recuperação. A expectativa é de que ele tenha condições de voltar aos treinos em um mês. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Manoel se lesionou durante a semana antes do clássico contra o Vasco. Na partida, o defensor foi substituído por David Braz. O defensor terminou a temporada do ano passado em alta, sendo titular da equipe de Fernando Diniz.



No total, o defensor entrou em campo em 77 partidas, fez nove gols e deu duas assistências. O zagueiro tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024.