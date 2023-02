Marrony - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 15/02/2023 12:44

Rio - O atacante Marrony dificilmente permanecerá no Fluminense para o segundo semestre. De acordo com o jornalista Victor Lessa, após o Midtjylland-DIN recusar a última oferta pela prorrogação do empréstimo do jogador , o interesse do Tricolor em sua manutenção esfriou.

Segundo o jornalista, neste momento não há qualquer tipo de movimentação para se fazer uma nova proposta aos dinamarqueses. As atuações discretas do jogador, apesar de ter feito uma boa pré-temporada, também contribuíram para a decisão. Com isso, a tendência é que ele volte para a Europa no segundo semestre.

O contrato de Marrony com o Fluminense vai até o fim de junho. No ano passado, o Tricolor pagou 400 mil euros, de forma parcelada, pelo empréstimo do atacante por 12 meses. Vale lembrar que o vínculo do jogador com o Midtjylland vai até 2026.



Marrony chegou ao Fluminense em julho do ano passado, mas não conseguiu engrenar com a camisa tricolor. Pelo clube, foram apenas 16 jogos e nenhum gol marcado.